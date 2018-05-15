Националисты провели «молчаливую акцию» возле здания телеканала «Интер»
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что пришедшие к зданию редакции молодые люди застали момент, когда логотип телеканала перекрашивали из сине-жёлтого в синий цвет, что вызвало у них возмущение.
Несмотря на негодование, они провели молчаливую акцию протеста в течение получаса, после чего разошлись.
Ранее стало известно, что украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер». Позднее они заявили о намерении совершить новые нападения на данное СМИ.