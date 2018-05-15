Националисты провели «молчаливую акцию» возле здания телеканала «Интер»

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Примерно 80 активистов движения «Национальный корпус» пришли к зданию телеканала «Интер» и провели «молчаливую акцию».
Националисты провели «молчаливую акцию» возле здания телеканала «Интер»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что пришедшие к зданию редакции молодые люди застали момент, когда логотип телеканала перекрашивали из сине-жёлтого в синий цвет, что вызвало у них возмущение.

Несмотря на негодование, они провели молчаливую акцию протеста в течение получаса, после чего разошлись.

Ранее стало известно, что украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер». Позднее они заявили о намерении совершить новые нападения на данное СМИ.

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