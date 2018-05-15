В Риге 100-летний водитель устроил ДТП

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В Риге 100-летний мужчина за рулём легкового автомобиля совершил столкновение с другой машиной. Об этом информирует портал Рижской думы.

Сотрудники полиции 12 мая заметили автомобиль Mazda, водитель которого, сдавая назад, въехал в припаркованный Mercedes-Benz.

«Стражи порядка, наблюдая эту картину, сразу направились на место событий и задержали водителя Mazda, который в тот момент пытался продолжить движение», — отметили в Рижской думе.

Водитель заявил, что не заметил столкновения, поэтому собирался уехать.

«В свою очередь при проверке данных оказалось, что водителю 100 лет», — говорится в сообщении.

Ранее в Риге автомобиль въехал в группу воспитанников детского сада.

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