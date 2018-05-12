В СБУ допускают, что детей в Черкассах могли специально отравить

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло быть результатом «целенаправленных действий неустановленных лиц».

Об этом он заявил телеканалу «112 Украина».

«Мы проводим уголовное расследование этого инцидента, в рамках оперативных мероприятий мы проверяем, конечно, такую версию, мы не исключаем целенаправленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление», — сказал он.

8 мая в украинских Черкассах после школьной линейки госпитализировали 56 человек. Предположительно, они пострадали в результате отравления.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отравление детей в Черкассах могло произойти из-за локального распыления веществ.

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