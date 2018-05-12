Командующий ООС Украины посетил в Донбассе служащих в ВСУ иностранцев
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
«На передовых позициях состоялся откровенный разговор о проблемах, которые нужно решить для обеспечения надёжной обороны наших позиций. По итогам конструктивного диалога Сергей Наев принял ряд решений», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о выплатах иностранцам в ВСУ.
В 2015 году Порошенко разрешил иностранцам служить в украинских вооружённых силах по контракту.