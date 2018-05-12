Командующий ООС Украины посетил в Донбассе служащих в ВСУ иностранцев

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Командующий операцией объединённых сил (ООС) Сергей Наев посетил в Донбассе одно из подразделений, в котором проходят службу «воины-добровольцы из других государств».

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

«На передовых позициях состоялся откровенный разговор о проблемах, которые нужно решить для обеспечения надёжной обороны наших позиций. По итогам конструктивного диалога Сергей Наев принял ряд решений», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о выплатах иностранцам в ВСУ.

В 2015 году Порошенко разрешил иностранцам служить в украинских вооружённых силах по контракту.

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