Киев проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска

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Киев проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками в Азовском море двух рыбаков из Бердянска. Об этом сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись, и их возможное содержание в Краснодарском крае», — приводит его слова издание «Украинская правда».

Ранее на Украине заявили о задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска.

В конце апреля в ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.

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