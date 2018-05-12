Генпрокурор Украины назвал число приговоров по коррупционным делам в 2017 году

На Украине суды в 2017 году вынесли 1,7 тысячи приговоров в отношении обвиняемых в коррупции. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Мы добились в судах 1700 приговоров коррупционерам. Это втрое больше, чем в любой другой год независимости Украины», — приводит его слова Укринформ.

Луценко добавил, что эти приговоры меняют Украину, однако их недостаточно для того, чтобы побороть коррупцию.

По его словам, для этого должна «сесть большая рыба, за которую отвечает Национальное антикоррупционное бюро».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Антикоррупционный суд в стране может быть создан в мае.