В Литве предлагают ввести запрет на торговлю детским шампанским

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В Литве предлагают ввести запрет на торговлю детскими товарами, похожими на алкоголь. В частности, под этот запрет подпадает лимонад в таре, напоминающей бутылку шампанского.
В Литве предлагают ввести запрет на торговлю детским шампанским
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.

По мнению председателя парламентского комитета по вопросам здоровья Асты Кубилене, употребление детского шампанского закладывает привычку и мысли о том, что праздник невозможен без алкоголя.

В Литве также уже несколько лет действует запрет на продажу товаров, дизайн которых напоминает табачную продукцию.

В 2016 году в сейме Литвы был объявлен сухой закон.

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