В Литве предлагают ввести запрет на торговлю детским шампанским
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.
По мнению председателя парламентского комитета по вопросам здоровья Асты Кубилене, употребление детского шампанского закладывает привычку и мысли о том, что праздник невозможен без алкоголя.
В Литве также уже несколько лет действует запрет на продажу товаров, дизайн которых напоминает табачную продукцию.
В 2016 году в сейме Литвы был объявлен сухой закон.