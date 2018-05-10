В Совфеде оценили решение суда в Гааге по делу украинских компаний против России
По словам сенатора, отношение к вердикту может быть только негативным, но необходимо внимательно разобраться в документах судебного рассмотрения.
«Те украинские предприниматели, которые хотели остаться работать в Крыму после того, как он стал российским, остались. А украинские компании, которые покинули Крым, сделали это по собственному желанию», — отметил Цеков.
По его словам, вердикт нужно опротестовать, никакой компенсации в данном случае быть не может.
Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в интервью RT оценил решение Гаагского суда.