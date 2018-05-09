Пашинян заявил о готовности наладить отношения с Турцией без предварительных условий

Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Предварительные условия выдвигает Турция, и это нелогично, так как они обусловлены отношениями с третьей страной (Азербайджаном. — RT). А Армения готова наладить отношения и установить дипотношения с Турцией без предусловий, придерживаясь политики международного признания геноцида армян», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Он также отметил, что это признание больше связано с необходимостью предотвращения новых геноцидов.

Ранее в Госдепартаменте США отметили, что готовы работать с новым премьером Армении.

8 мая армянский лидер Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром страны.