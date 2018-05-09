Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве
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Как передаёт Point., возглавлял колонну президент Молдавии Игорь Додон.
Отмечается, что в акции приняло участие рекордное количество людей — около 100 тыс.
Шествие завершилось возле мемориала воинской славы «Вечность», где участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве.
RT ведёт прямую трансляцию.