Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве

В Кишинёве состоялось шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт Point., возглавлял колонну президент Молдавии Игорь Додон. Отмечается, что в акции приняло участие рекордное количество людей — около 100 тыс. Шествие завершилось возле мемориала воинской славы «Вечность», где участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве. RT ведёт прямую трансляцию.