Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве

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В Кишинёве состоялось шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве

Как передаёт Point., возглавлял колонну президент Молдавии Игорь Додон.

Отмечается, что в акции приняло участие рекордное количество людей — около 100 тыс.

Шествие завершилось возле мемориала воинской славы «Вечность», где участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве.

RT ведёт прямую трансляцию.

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