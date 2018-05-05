Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве
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В 13:19 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе произошёл пожар.
«Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горят около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 14:15 возгорание было ликвидировано.
Ранее в Санкт-Петербурге загорелся автосалон.
Также Nation News передавало, что названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины.