Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве

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Крупный пожар произошёл на открытой штрафстоянке в Киеве, в результате сгорели более 50 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве
  • © kyiv.dsns.gov.ua

В 13:19 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе произошёл пожар.

«Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горят около 54 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:15 возгорание было ликвидировано.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся автосалон.

Также Nation News передавало, что названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины.

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