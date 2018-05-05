Назарбаев и Саркисян обсудили ситуацию в Армении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Армении Армен Саркисян провели телефонный разговор. Об этом заявили в пресс-службе главы Казахстана.

Отмечается, что во время беседы стороны обсудили сложившуюся ситуацию в Армении.

«Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдёт верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Саркисян обсудил события в Армении с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини.

25 апреля состоялась телефонная беседа армянского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе переговоров стороны также затронули ситуацию в Ереване.