Назарбаев и Саркисян обсудили ситуацию в Армении
Отмечается, что во время беседы стороны обсудили сложившуюся ситуацию в Армении.
«Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдёт верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Саркисян обсудил события в Армении с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини.
25 апреля состоялась телефонная беседа армянского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе переговоров стороны также затронули ситуацию в Ереване.