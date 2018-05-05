Додон выразил надежду на разрешение ситуации с Приднестровьем до конца нового мандата Путина

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova заявил, что надеется на то, что приднестровский конфликт будет урегулирован до окончания нового президентского срока российского лидера Владимира Путина.

«Ждать прорыва в решении приднестровской проблемы сейчас не стоит, Кишинёв к этому не готов, потому что нет согласия между президентом и правительством. Надеюсь, что до конца нового мандата президента России, который официально начнётся 7 мая, получится решить этот вопрос, шансы очень велики», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что уже договорился с президентом Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским о регулярных встречах для разрешения существующего конфликта.

«Есть моменты, в которых мы друг с другом не согласны — это касается и будущего политического урегулирования, которое в Приднестровье не хотят обсуждать, но я думаю, что мы шаг за шагом объединим страну», — добавил Додон.

В ноябре 2017 года Додон заявил, что без нейтралитета Молдавия не решит приднестровский вопрос.