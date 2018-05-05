Додон выразил надежду на разрешение ситуации с Приднестровьем до конца нового мандата Путина

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova заявил, что надеется на то, что приднестровский конфликт будет урегулирован до окончания нового президентского срока российского лидера Владимира Путина.

«Ждать прорыва в решении приднестровской проблемы сейчас не стоит, Кишинёв к этому не готов, потому что нет согласия между президентом и правительством. Надеюсь, что до конца нового мандата президента России, который официально начнётся 7 мая, получится решить этот вопрос, шансы очень велики», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что уже договорился с президентом Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским о регулярных встречах для разрешения существующего конфликта.

«Есть моменты, в которых мы друг с другом не согласны — это касается и будущего политического урегулирования, которое в Приднестровье не хотят обсуждать, но я думаю, что мы шаг за шагом объединим страну», — добавил Додон.

В ноябре 2017 года Додон заявил, что без нейтралитета Молдавия не решит приднестровский вопрос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Молдавия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных