На Украине назвали число разыскиваемых неплательщиков алиментов
Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, объявлены в розыск 8,7 тыс. человек, не выплачивающих деньги на воспитание и содержание своих детей.
При этом для более чем 119 тыс. должников было принято решение об ограничении их права пользования автомобилем и оружием.
Также ведомство запретило выезд за границу для 118 тыс. неплательщиков алиментов.
Ранее министр социальной политики страны Андрей Рева заявил, что взрослые украинцы должны платить алименты своим пожилым родителям.