На Украине назвали число разыскиваемых неплательщиков алиментов

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Министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, сколько не выплачивающих алименты людей находятся в настоящий момент в розыске.

Об этом сообщают «Украинские новости».

По его словам, объявлены в розыск 8,7 тыс. человек, не выплачивающих деньги на воспитание и содержание своих детей.

При этом для более чем 119 тыс. должников было принято решение об ограничении их права пользования автомобилем и оружием. 

Также ведомство запретило выезд за границу для 118 тыс. неплательщиков алиментов. 

Ранее министр социальной политики страны Андрей Рева заявил, что взрослые украинцы должны платить алименты своим пожилым родителям.

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