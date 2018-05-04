В Совфеде оценили идею Киева ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России
Как отметил Морозов, принятие «любых ограничений на познание русского языка и литературы наносит колоссальный удар по украинской идентичности», которая в настоящее время и так переживает искажение и фальсификацию своей истории.
«Украинцы больше пострадают», — сказал, со своей стороны, Кресс.
По оценке сенатора, власти Киева «уже с ума сходят совсем».
Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио Украины предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию.