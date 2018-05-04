Суд в Киеве продлил срок ареста главы Центра освобождения пленных

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Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 4 мая, по ходатайству обвинения на два месяца продлил арест руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

Защита выступала против ходатайства, заявляя, что вина подозреваемого не доказана.

Ранее сообщалось, что суд постановил арестовать Рубана на два месяца. Украинский лидер Пётр Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль дело Рубана.

Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко и высших чиновников в Киеве, а также в подготовке теракта в правительственном квартале и убийств депутатов.

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