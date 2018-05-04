В Астане пять детей пострадали при опрокидывании батута

В Астане пять детей пострадали в результате опрокидывания батута из-за сильного ветра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным происшествиям МВД Казахстана.

«На территории торгового дома «Жаннур» из-за сильного ветра перевернулся батут сложной конструкции (200—250 кв. м). Пострадали пять детей», — сказали в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце января портал «Юга.ру» сообщал, что суд в Ставропольском крае вынес приговор в отношении Виктории Миноченко, из-за которой пострадал ребёнок на батуте.