Международные резервы Украины выросли за месяц на 1,3%

Международные резервы Украины за апрель увеличились на 1,3% — до $18,4 млрд. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

«Международные резервы Украины выросли на 1,3% и на 1 мая 2018 года составили $18 421,1 млн (в эквиваленте), по предварительным данным», — заявили в НБУ.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов на протяжении апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка НБУ валюты на межбанковском рынке.

«Длительное превышение предложения валюты над спросом на неё на межбанковском рынке дало Национальному банку возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что международные резервы России выросли за неделю на $3,5 млрд.