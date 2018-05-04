Международные резервы Украины выросли за месяц на 1,3%

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Международные резервы Украины за апрель увеличились на 1,3% — до $18,4 млрд. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Международные резервы Украины выросли за месяц на 1,3%
  • © National Bank Of Ukraine / Flickr

«Международные резервы Украины выросли на 1,3% и на 1 мая 2018 года составили $18 421,1 млн (в эквиваленте), по предварительным данным», — заявили в НБУ.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов на протяжении апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка НБУ валюты на межбанковском рынке.

«Длительное превышение предложения валюты над спросом на неё на межбанковском рынке дало Национальному банку возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что международные резервы России выросли за неделю на $3,5 млрд.

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