СМИ назвали дату встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины
- Reuters
«Встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая», — пишет издание.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу лидеров ФРГ, Франции и Украины.
Меркель подчеркнула, что предстоящая встреча не является переговорами в нормандском формате в связи с отсутствием президента России Владимира Путина.