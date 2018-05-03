СМИ назвали дату встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины

Встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции состоится 10 мая в немецком городе Ахен. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

Reuters

«Встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая», — пишет издание. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу лидеров ФРГ, Франции и Украины. Меркель подчеркнула, что предстоящая встреча не является переговорами в нормандском формате в связи с отсутствием президента России Владимира Путина.