Могерини и Саркисян обсудили ситуацию в Армении

Президент Армении Армен Саркисян по телефону обсудил ситуацию в стране с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Reuters

Как передаёт РИА Новости, темой разговора стала «создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация». «Собеседники обсудили важность решения проблем посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках Конституции и законов», — говорится в сообщении. Как отмечается, Могерини заверила, что поддерживает усилия Армении по построению благополучного демократического общества. Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении обеспечит избрание премьер-министра страны.