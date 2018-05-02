Могерини и Саркисян обсудили ситуацию в Армении

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Президент Армении Армен Саркисян по телефону обсудил ситуацию в стране с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Могерини и Саркисян обсудили ситуацию в Армении
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, темой разговора стала «создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация».

«Собеседники обсудили важность решения проблем посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках Конституции и законов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Могерини заверила, что поддерживает усилия Армении по построению благополучного демократического общества.

Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении обеспечит избрание премьер-министра страны. 

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