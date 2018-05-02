Порошенко потребовал разобраться с подкупом избирателей

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Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от правоохранительных органов расследовать факты подкупа избирателей на выборах в объединённые территориальные общины 29 апреля.
Порошенко потребовал разобраться с подкупом избирателей
  • Reuters

«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав это абсолютно неприемлемо», — говорится в Twitter Порошенко.

Также он дал поручение Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины разобраться со случаями подкупов.

Ранее Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.

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