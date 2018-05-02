Порошенко потребовал разобраться с подкупом избирателей

Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от правоохранительных органов расследовать факты подкупа избирателей на выборах в объединённые территориальные общины 29 апреля.

«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав это абсолютно неприемлемо», — говорится в Twitter Порошенко.

Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене, як гаранта виборчих прав - це є абсолютно неприйнятно.



Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці pic.twitter.com/HLy2TNmhfw — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 мая 2018 г.

Также он дал поручение Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины разобраться со случаями подкупов.

Ранее Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.