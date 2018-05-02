США увеличат размер помощи Украине в сфере кибербезопасности с $5 млн до $10 млн. Об этом в Киеве заявил помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Мы обсудили вопрос кибербезопасности. И я с гордостью могу сказать, что мы удваиваем размер помощи... в укреплении кибербезопасности — с $5 млн до $10 млн», — цитирует УНН дипломата.

Ранее палата представителей США одобрила проект закона, который направлен на углубление партнёрства в сфере кибербезопасности между американской и украинской сторонами.

В середине февраля стало известно, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн на усиление безопасности.