На Украине пограничники задержали трёх человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону
«Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма», — отмечается в заявлении.
Как уточняется, на правонарушителей составлены административные материалы в связи с нарушением требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Ранее сообщалось, что норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю.