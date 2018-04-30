Эксперт оценил заявление премьера Грузии о возможности вступления страны в НАТО

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Анастасия Румянцева
Руководитель Центра проблем глобализации политолог Александр Чачиа прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Грузии о том, что страна близка к НАТО как никогда.
Эксперт оценил заявление премьера Грузии о возможности вступления страны в НАТО
  • © Vano SHLAMOV / AFP

«В руководстве Грузии полностью созрело решение признать Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Это единственное препятствие, которое не давало возможности до этого ни принять Грузию в НАТО, ни расположить там на двусторонней основе американские военные силы. Сейчас американцы дали директиву грузинскому руководству, что надо определяться. Вступление в НАТО является голубой мечтой всех грузинских либералов, в том числе тех, которые находятся у власти», — отметил Чачиа.

«Мы можем в ближайшее время стать свидетелями этого признания», — добавил он.

«Потом Грузию будут использовать как военный плацдарм. В первую очередь сроки вступления Грузии в НАТО будут зависеть от того, как будут развиваться российско-американские отношения. Если в русле конфронтации, то этот процесс США будут максимально стараться ускорить», — заключил Чачиа.

Ранее грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как в настоящий момент. Также Квирикашвили подчеркнул, что у Грузии есть «все инструменты для подготовки к членству в НАТО».

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