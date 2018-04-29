Вера Савченко устроила акцию поддержки сестры в Киеве
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Об этом сообщает «Громадське».
Как отметила родственница политика, акция призвана «проинформировать людей о несправедливости, которая происходит в стране».
Она также добавила, что здоровье депутата было подорвано и в настоящий момент Надежда Савченко принимает препараты.
Уточняется, что в мероприятии приняли участие около 20 человек.
Ранее Вера Савченко рассказала о рационе сестры во время голодовки, которую та устроила из-за ареста.
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