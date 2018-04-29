В ЛНР заявили, что украинские военные доставили в Донбасс тяжёлое вооружение

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские военные доставили в Донбасс тяжёлое вооружение. Об этом сообщает РИА Новости.

«О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путём, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал он.

По его словам, железнодорожный эшелон прибыл в населённый пункт Рубежное. Среди техники — девять БМП и две реактивные системы залпового огня «Град».

Он добавил, что в Беловодск также прибыли дополнительные силы.

Ранее в ЛНР заявили о семи случаях обстрела за прошедшие сутки со стороны украинских силовиков.