В Эстонии выставили на продажу крепость, построенную по указу императора Николая I

Власти Эстонии приняли решение выставить на аукцион морскую крепость Батарейную, которая была построена в 1840 году по указу российского императора Николая I. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Строительство военно-морской крепости началось в 1828 году и завершилось в 1840-м. Изначально её планировалось использовать как артиллерийскую батарею, чтобы отражать возможные атаки с моря.

С 1867 года здесь находились казармы для солдат, а в 1919 году расположенные на четырёх гектарах военные береговые укрепления стали тюрьмой, которая действовала до 2003 года. После закрытия тюрьмы строение активно не использовалось.