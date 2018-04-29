В Эстонии выставили на продажу крепость, построенную по указу императора Николая I
«Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Строительство военно-морской крепости началось в 1828 году и завершилось в 1840-м. Изначально её планировалось использовать как артиллерийскую батарею, чтобы отражать возможные атаки с моря.
С 1867 года здесь находились казармы для солдат, а в 1919 году расположенные на четырёх гектарах военные береговые укрепления стали тюрьмой, которая действовала до 2003 года. После закрытия тюрьмы строение активно не использовалось.