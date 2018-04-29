В Эстонии выставили на продажу крепость, построенную по указу императора Николая I

Короткая ссылка
Власти Эстонии приняли решение выставить на аукцион морскую крепость Батарейную, которая была построена в 1840 году по указу российского императора Николая I. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Строительство военно-морской крепости началось в 1828 году и завершилось в 1840-м. Изначально её планировалось использовать как артиллерийскую батарею, чтобы отражать возможные атаки с моря. 

С 1867 года здесь находились казармы для солдат, а в 1919 году расположенные на четырёх гектарах военные береговые укрепления стали тюрьмой, которая действовала до 2003 года. После закрытия тюрьмы строение активно не использовалось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Прибалтика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных