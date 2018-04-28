В Баку потушили вновь возникший в здании Trump Tower пожар

Пожарные потушили возгорание, которое во второй раз за день произошло в здании Trump Tower.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что тушившие пожар сотрудники МЧС ещё не покинули место происшествия. Также возле здания продолжают находиться полицейские наряды.

Пока неизвестно, что послужило причиной второго пожара в здании за день.

Ранее стало известно, что в здании Trump Tower в Баку второй раз за день произошёл пожар.