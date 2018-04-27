Эксперт оценил блокировку ретрансляции запрещённых российских телеканалов в Киеве

Украинский политический деятель Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил блокировку ретрансляции запрещённых российских телеканалов в Киеве.

«Почему заблокировали каналы? Потому что их смотрят. Если их не смотрят, зачем блокировать? По той же причине запрещают въезд на Украину российским артистам и деятелям культуры, вне закона становятся книги и фильмы», — сказал эксперт.

По его словам, запрещается всё, что на самом деле интересует народ, но такие меры не принесут результата.

Как считает Олейник, люди найдут возможность смотреть российские каналы.

Ранее сообщалось, что, по информации СБУ, подпольный телекомцентр незаконно предоставлял услуги тысячам абонентов. Возбуждено уголовное дело о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин.