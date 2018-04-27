Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана нагорнокарабахское урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Министры отдельно остановились на ходе подготовки к проведению V Каспийского саммита и подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Затрагивались также некоторые аспекты нагорнокарабахского урегулирования», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что также обсуждались некоторые аспекты нагорнокарабахского урегулирования.

26 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.