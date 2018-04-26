Эксперт оценил подписанный Порошенко закон об усилении контроля на границе

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Анна Лушникова
Политолог Игорь Шишкин в разговоре с RT прокомментировал новый закон об усилении контроля за государственной границей страны, подписанный президентом Украины Петром Порошенко.

«Я полагаю, что это более демонстративное действие, ведь пограничный контроль с украинской стороны уже и так доведён до предела жёсткости по отношению к гражданам России. Будут ещё большие ужесточения, но к этому мы все привыкли. Ничего принципиально нового закон не вносит», — сказал эксперт.

Шишкин также заметил, что, несмотря на упоминающийся в законопроекте усиленный контроль «на временно оккупированной территории Украины», на жителей Крыма он никак не повлияет.

«На жизни в Крыму это никак не отразится, потому что у Киева там нет юрисдикций, и сделать они ничего не могут. Хотя недавно и был проведён набор в крымскую полицию, которая должна работать в городах и сёлах полуострова. Но этот закон означает, что Киев и дальше будет совершать всяческие провокации против граждан Крыма», — подытожил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который усиливает контроль за государственной границей страны.

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