В Госдуме прокомментировали возможный запрет транзита российских судов через Украину

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.

По словам парламентария, санкции со стороны Киева каждый раз приобретают всё более насыщенный националистический оттенок.

«И они решают не столько экономические задачи, сколько политические. Ведь отказ от транзита — это ещё один гвоздь в крышку гроба экономики Украины», — считает Белик.

Ранее сообщалось, что правительство Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагами России.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что намерение Украины закрыть свои порты для судов под флагом России навредит самому Киеву.

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