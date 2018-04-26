Азаров: мы обязательно возродим Украину

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе пресс-конференции заявил о намерении возродить Украину и изменить её политический курс.
Азаров: мы обязательно возродим Украину
  • Reuters

«Мы обязательно вернёмся в нашу страну. Можете записать, а я могу расписаться… Мы обязательно возродим Украину, изменив её политический курс», — заявил Азаров.

Он также отметил, что за четыре года на Украине не произошла евроинтеграция.

«Никакой европейской интеграции за эти четыре года не состоялось. Это уже очевидно», — добавил экс-премьер Украины.

Ранее Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление нынешнего главы кабмина Владимира Гройсмана о прекращении сотрудничества Киева с СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных