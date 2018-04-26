Азаров: мы обязательно возродим Украину
- Reuters
«Мы обязательно вернёмся в нашу страну. Можете записать, а я могу расписаться… Мы обязательно возродим Украину, изменив её политический курс», — заявил Азаров.
Он также отметил, что за четыре года на Украине не произошла евроинтеграция.
«Никакой европейской интеграции за эти четыре года не состоялось. Это уже очевидно», — добавил экс-премьер Украины.
Ранее Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление нынешнего главы кабмина Владимира Гройсмана о прекращении сотрудничества Киева с СНГ.