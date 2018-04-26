Министр обороны Латвии об учениях России: зачем бряцать оружием у дверей соседей

Короткая ссылка
Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис прокомментировал военные учения России в Балтийском регионе.

«Ведь это связано с балтийским пространством, где ведётся интенсивная коммерческая деятельность. Самолётам и кораблям приходится объезжать опасные районы. Закрывают-то на длительное время: это обычно 3 дня и каждый день район закрывают на 12 часов… Думаю, у российской стороны возникли бы вопросы, если бы мы отправились в эксклюзивную экономическую зону России и стали там стрелять. Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет», — заявил Бергманис в интервью Delfi.

При этом он отметил, что обстановка в Латвии «очень безопасная».

Ранее Бергманис заявил, что Латвия ждёт от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море, однако учения так и не состоялись.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Прибалтика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных