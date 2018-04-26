СМИ: На Украине спецслужбы задержали бывшего следователя из Чехии

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На Украине спецслужбы задержали гражданина Чехии по подозрению в «незаконном использовании технологий». Об этом пишет České Noviny.

Отмечается, что мужчина был задержан ещё 23 апреля.

По словам пресс-секретаря МИД Чехии Ирены Валентовой, суд в Киеве освободил подозреваемого из-под ареста после выплаты залога в размере €4,5 тыс.

«Чешское посольство в Киеве занимается разрешением ситуации с одним гражданином Чехии, который был задержан в понедельник вечером», — заявила Валентова. 

По её словам, чешскую сторону о задержании уведомила Служба безопасности Украины.

По данным портала Info.cz, задержанный является бывшим следователем полиции Чехии, работавшим в отделе по борьбе с организованной преступностью, которого на родине также подозревают в совершении нескольких преступлений.

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