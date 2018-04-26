В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских военных за сутки

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Украинские военные семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашённой ЛНР. Об этом заявили в оборонном ведомстве республики.

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Калиновка, Логвиново и Нижнее Лозовое», — приводит Луганский информационный центр сообщение.

Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ и стрелкового оружия.

Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.

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