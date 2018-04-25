МИД приветствовал подписание транспортного соглашения между Кишинёвом и Тирасполем

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Россия приветствует подписание транспортного соглашения между Кишинёвом и Тирасполем. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
МИД приветствовал подписание транспортного соглашения между Кишинёвом и Тирасполем
  • РИА Новости

«Приветствуем подписание 24 апреля политическими представителями Кишинёва и Тирасполя «Соглашения о механизме участия транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении», — сообщили в МИД. 

Отмечается, что соглашение является результатом интенсивной деятельности рабочих групп непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Молдавии. 

«Подписанное соглашение, как и аналогичные в ноябре 2017 года, показало договороспособность сторон, а также их желание решать чувствительные вопросы, зафиксированные в Венском протоколе официального заседания формата «5+2» от декабря 2017 года», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 

Подчёркивается, что Москва исходит из того, что уже в мае будет проведён очередной официальный раунд переговоров в формате «5+2», в ходе которого стороны смогут наметить дальнейшие пути продвижения процесса приднестровского урегулирования.

Ранее стало известно, что в конце апреля состоится встреча президентов Приднестровья и Молдавии.

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