В ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны украинских военных за сутки

Украинские военные восемь раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявили в оборонном ведомстве республики.

«Обстрелам подверглись районы памятника князю Игорю, сёл Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое и Желобок», — приводит Луганский информационный центр сообщение. Как уточняется, огонь вёлся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ и стрелкового оружия. Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН оценил слова главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.