Президент Абхазии сменил премьера

Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил премьер-министра Беслана Барцыц от занимаемой должности. Новым премьером назначен Геннадий Гагулия.

Соответствующий указ размещён на сайте абхазского президента.

«1. Освободить Барциц Беслана Константиновича от должности премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу. 2. Назначить премьер-министром Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича», — говорится в документе.

Также глава Абхазии поручил кабинету министров продолжить исполнение своих полномочий до формирования нового состава правительства.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Алексея Двинянина послом в Абхазии.