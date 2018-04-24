Президент Абхазии сменил премьера
Соответствующий указ размещён на сайте абхазского президента.
«1. Освободить Барциц Беслана Константиновича от должности премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу. 2. Назначить премьер-министром Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича», — говорится в документе.
Также глава Абхазии поручил кабинету министров продолжить исполнение своих полномочий до формирования нового состава правительства.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Алексея Двинянина послом в Абхазии.