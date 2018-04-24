Минэнерго Украины создало рабочую группу для разблокировки собственного сайта

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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу, которая займётся решением вопроса по разблокировке сайта.
Минэнерго Украины создало рабочую группу для разблокировки собственного сайта
  • Reuters

«Создана рабочая группа, привлечены специалисты IT-безопасности, которые проводят анализ причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

По данным Минэнерго, работа официального сайта временно остановлена в связи с техническими причинами.

Ранее стало известно, что хакеры потребовали биткоины за разблокировку сайта Министерства энергетики Украины.

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