Милонов оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею создания автокефалии Украинской православной церкви.

«Могу сказать, что предоставить автокефалию Украинской православной церкви невозможно, поскольку это каноническая территория Русской православной церкви», — заявил Милонов.

По его словам, нельзя путать политическую разобщённость и духовное единение, которое присутствует у всех христиан.

Депутат выразил уверенность, что большинство православных верующих на Украине не будет приветствовать решение об автокефалии.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с RT прокомментировал желание украинского лидера Петра Порошенко создать на Украине отдельную церковь.

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