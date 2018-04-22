Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

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Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю прекращения огня заявил, что Донецкая фильтровальная станция возобновила работу.
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
  • РИА Новости

«Сегодня после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску Донецкой фильтровальной станции возобновлена работа фильтровальной станции в полном объёме в 15:30, запущены все мощности станции», — приводит РИА Новости слова представителя.

Отмечается, что процесс запуска прошёл в штатном режиме. 

17 апреля сообщалось, что пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции пострадали при обстреле, один человек получил тяжёлые ранения. Один из пострадавших при обстреле рассказал kp.ru, что огонь по автобусу с сотрудниками станции открыли военнослужащие ВСУ. СК России возбудил уголовное дело.

18 апреля сообщалось, что работа фильтровальной станции остановлена, происходит эвакуация персонала.

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