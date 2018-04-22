Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
- РИА Новости
«Сегодня после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску Донецкой фильтровальной станции возобновлена работа фильтровальной станции в полном объёме в 15:30, запущены все мощности станции», — приводит РИА Новости слова представителя.
Отмечается, что процесс запуска прошёл в штатном режиме.
17 апреля сообщалось, что пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции пострадали при обстреле, один человек получил тяжёлые ранения. Один из пострадавших при обстреле рассказал kp.ru, что огонь по автобусу с сотрудниками станции открыли военнослужащие ВСУ. СК России возбудил уголовное дело.
18 апреля сообщалось, что работа фильтровальной станции остановлена, происходит эвакуация персонала.