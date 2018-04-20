Покинувшие Украину члены экипажа «Норд» рассказали о своём состоянии

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Вернувшиеся в Крым члены экипажа российского судна «Норд» заявили, что чувствуют себя хорошо и надеются на скорейшую встречу с остальными членами экипажа.

«Всё у нас хорошо. Главное, что мы дома. Единственное, хочется, чтобы наши ребята вернулись домой. Пока их не пускают домой, потому что та сторона агрессивно настроена очень сильно», — цитирует Дмитрия Таразанова РИА Новости.

Члены экипажа поблагодарили правительство России, власти Крыма, а также консульство и адвокатов за помощь и поддержку.

19 апреля двое членов экипажа судна «Норд» — Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина — прибыли в Крым после того, как смогли покинуть Украину.

В МИД России заявили, что в ситуации с экипажем судна «Норд» российская сторона оставляет за собой право на жёсткий ответ в отношении Украины. 

Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».

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