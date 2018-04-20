Янукович считает незаконным решение о переходе к судебным дебатам в деле о госизмене

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Бывший президент Украины Виктор Янукович считает незаконным решение суда о переходе к стадии судебных дебатов в деле о государственной измене.
Янукович считает незаконным решение о переходе к судебным дебатам в деле о госизмене
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на обращение Януковича, распространённое пресс-службой адвокатского объединения Aver Lex.

«Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переходе к дебатам. (…) Суд очень спешит…» — говорится в заявлении Януковича.

Накануне суд объявил о переходе к стадии судебных дебатов. Адвокаты Януковича выразили протест в связи с этим решением.

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