Янукович считает незаконным решение о переходе к судебным дебатам в деле о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает незаконным решение суда о переходе к стадии судебных дебатов в деле о государственной измене.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на обращение Януковича, распространённое пресс-службой адвокатского объединения Aver Lex.

«Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переходе к дебатам. (…) Суд очень спешит…» — говорится в заявлении Януковича.

Накануне суд объявил о переходе к стадии судебных дебатов. Адвокаты Януковича выразили протест в связи с этим решением.