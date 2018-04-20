Янукович считает незаконным решение о переходе к судебным дебатам в деле о госизмене
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на обращение Януковича, распространённое пресс-службой адвокатского объединения Aver Lex.
«Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переходе к дебатам. (…) Суд очень спешит…» — говорится в заявлении Януковича.
Накануне суд объявил о переходе к стадии судебных дебатов. Адвокаты Януковича выразили протест в связи с этим решением.