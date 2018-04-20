Атташе генконсульства России на Украине попал в базу данных «Миротворца»

Атташе генконсульства России в Харькове Дмитрий Бондарец попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за ситуации с экипажем судна «Норд».

Как отмечается в сообщении, Бондарец внесён в базу за «организацию незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска «Гоптовка» группой лиц (экипажем судна «Норд») и в аэропорту Жуляны», а также за «незаконную» выдачу российских паспортов членам экипажа «Норда».

Ранее сообщалось, что двоим морякам с судна «Норд» удалось покинуть Украину. Они прибыли в Крым.

Остальным членам экипажа, которые остаются на Украине, выдали протоколы об административном правонарушении.