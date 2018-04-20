Морякам судна «Норд» на Украине выдали протоколы об административном правонарушении
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Как сообщает РИА Новости, по данным посольства, моряки не задержаны.
«У них изъяли вчера документы, которые у них были, удостоверяющие личность, и выдали протоколы об административном нарушении якобы за попытку пересечения границы по несоответствующим документам», — пояснили в посольстве.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что два члена экипажа «Норда» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.