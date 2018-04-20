Морякам судна «Норд» на Украине выдали протоколы об административном правонарушении

У членов экипажа российского судна «Норд», которым не позволили покинуть Украину, изъяли паспорта, им выдали протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба посольства России на Украине.

Как сообщает РИА Новости, по данным посольства, моряки не задержаны.

«У них изъяли вчера документы, которые у них были, удостоверяющие личность, и выдали протоколы об административном нарушении якобы за попытку пересечения границы по несоответствующим документам», — пояснили в посольстве.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что два члена экипажа «Норда» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.