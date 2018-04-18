В ЛНР сообщили о четырёх обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

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Украинские военные четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Калиновка и Желобок», — приводит Луганский информационный центр сообщение оборонного ведомства республики.

Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.

Раннее в ЛНР обвинили ОБСЕ в обнародовании координат военной техники.

Политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.

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