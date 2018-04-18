В ЛНР сообщили о четырёх обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские военные четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

«Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Калиново, сёл Калиновка и Желобок», — приводит Луганский информационный центр сообщение оборонного ведомства республики.

Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.

Раннее в ЛНР обвинили ОБСЕ в обнародовании координат военной техники.

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