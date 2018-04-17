В ЛНР обвинили ОБСЕ в обнародовании координат военной техники
- РИА Новости
«Важно отметить, что обстрел территории Луганского ВВАУШ (Луганское высшее военное авиационное училище штурманов. — RT) был произведён после опубликования СММ ОБСЕ снимков с расположением техники на аэродроме, которыми воспользовался противник», — приводит РИА Новости слова Марочко.
Он добавил, что незадолго до случившегося техника изменила месторасположение, а разведка Украины не смогла выявить изменения перед «провокацией с обстрелом».
Ранее в ЛНР сообщили о трёх обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
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