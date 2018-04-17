В ЛНР обвинили ОБСЕ в обнародовании координат военной техники

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Официальный представитель Минобороны самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в обнародовании точных координат военной техники, которую украинские силовики обстреляли в ночь на 17 апреля.
В ЛНР обвинили ОБСЕ в обнародовании координат военной техники
  • РИА Новости

«Важно отметить, что обстрел территории Луганского ВВАУШ (Луганское высшее военное авиационное училище штурманов. — RT) был произведён после опубликования СММ ОБСЕ снимков с расположением техники на аэродроме, которыми воспользовался противник», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Он добавил, что незадолго до случившегося техника изменила месторасположение, а разведка Украины не смогла выявить изменения перед «провокацией с обстрелом».

Ранее в ЛНР сообщили о трёх обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.

Политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.

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