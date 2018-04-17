Депутаты партии Ляшко блокируют трибуну Верховной рады
- РИА Новости
Как сообщает УНИАН, трибуну блокируют около 15 депутатов.
Ляшко заявил, что фракция требует рассмотреть законопроект №4442, который «восстанавливает государственные гарантии и социальную защиту чернобыльцев».
«Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну», — сказал Ляшко.
Он призвал других депутатов присоединиться к их акции и блокировать трибуну.
Ранее Ляшко назвал ядерное разоружение Украины стратегической ошибкой и заявил, что это нужно «исправить».