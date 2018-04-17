Депутаты партии Ляшко блокируют трибуну Верховной рады

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко заблокировала трибуну Верховной рады, требуя принять изменения в закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы».

Как сообщает УНИАН, трибуну блокируют около 15 депутатов.

Ляшко заявил, что фракция требует рассмотреть законопроект №4442, который «восстанавливает государственные гарантии и социальную защиту чернобыльцев».

«Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну», — сказал Ляшко.

Он призвал других депутатов присоединиться к их акции и блокировать трибуну.

Ранее Ляшко назвал ядерное разоружение Украины стратегической ошибкой и заявил, что это нужно «исправить».



