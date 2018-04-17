На Украине мужчина напал с ножом на правоохранителей в отделении полиции

В украинском городе Черкассы мужчина напал с ножом на правоохранителей в отделении полиции. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Как отмечается, 53-летний местный житель пришёл в отделение для встречи с участковым.

«Во время пребывания на территории Черкасского отдела полиции мужчина неожиданно напал на полицейского и нанёс ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания злоумышленник нанёс ножевые ранения ещё двум стражам порядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент он задержан. Возбуждено дело.

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